Οι οικογένειες των θυμάτων της πτήσης CY 284 τελούν την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, το 58ο ετήσιο μνημόσυνο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που χάθηκαν όταν το αεροσκάφος των Βρετανικών Ευρωπαϊκών Αερογραμμών (BEA), εκτελώντας πτήση Κυπριακών Αερογραμμών από Αθήνα προς Λευκωσία, καταστράφηκε από έκρηξη βόμβας στην περιοχή του Καστελορίζου στις 12 Οκτωβρίου 1967.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στη Γερμασόγεια, Λεμεσού, αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.

Οι οικογένειες των θυμάτων καλούν το κοινό να παρευρεθεί, τονίζοντας ότι η παρουσία όλων θα αποτελέσει πράξη τιμής και μνήμης για τους αδικοχαμένους επιβάτες και μέλη του πληρώματος, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει επίσημης αναγνώρισης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Πενήντα οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη των φονευθέντων παραμένει ζωντανή. Η σιωπή της Πολιτείας δεν μπορεί να σβήσει τη δικαίωση που τους οφείλουμε», αναφέρουν οι οικογένειες σε μήνυμά τους.



Με εκτίμηση,

Οι οικογένειες των θυμάτων της πτήσης CY 284







ANNOUNCEMENT

Airline Tragedy 12 October 1967 Flight CY 284

The families of the victims of Flight CY 284, who lost their loved ones when a British European Airways (BEA) aircraft operating a Cyprus Airways flight from Athens to Nicosia on 12 October 1967 was destroyed by a bomb explosion over the Kastelorizo ​​area, will hold the 58th Memorial Service for their lost loved ones on Sunday 12 October 2025.

The Memorial Service, for the repose of the souls of the deceased, will be held at the Holy Church of Prophet Elias in Germasogeia, Limassol (Cyprus).

The Memorial Service will be held after the Divine Liturgy.

Your presence will be an honour to the memory of all those killed who, unfortunately, to this day have not received official recognition from any government of the Republic of Cyprus.

With kind regards,

Maria Thomaides