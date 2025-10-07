Διαψεύτεται η είδηση πως η Ryanair ξαναρχίζει δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ μετά από διακοπή δύο περίπου μηνών. Συγκεκριμένα η Ryanair ξεκαθάρισε ότι δεν θα επαναλάβει τις πτήσεις της προς και από το Τελ Αβίβ για τη χειμερινή περίοδο, εξαιτίας της άρνησης του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν να επιβεβαιώσει τα ιστορικά της slots για το καλοκαίρι του 2026 (S26) και να διασφαλίσει ότι το χαμηλού κόστους Τερματικό 1 (T1) θα παραμείνει ανοιχτό σε περιόδους κρίσεων ασφαλείας.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι πτήσεις της είχαν επαναλαμβανόμενες διακοπές το καλοκαίρι, καθώς το αεροδρόμιο μετέφερε τρεις φορές τις επιχειρήσεις τους στο ακριβότερο Τερματικό 3 (T3), καθιστώντας τις πτήσεις οικονομικά ζημιογόνες. Η Ryanair δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ξαναρχίσει τις 22 χαμηλού κόστους διαδρομές της, εάν δεν λάβει επίσημες εγγυήσεις για τα slots και για τη λειτουργία του Τ1, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πληρώσει τα αυξημένα τέλη του T3.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικλ Ο’Λίρι χαρακτήρισε «παράλογη» τη στάση του αεροδρομίου και δήλωσε πως η Ryanair «έχει κουραστεί να ταλαιπωρείται» από τις αποφάσεις του Μπεν Γκουριόν, επιμένοντας ότι οι χαμηλοί ναύλοι της εξαρτώνται από τη διατήρηση των χαμηλού κόστους υποδομών του Τ1.

Από την πλευρά της, η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ (IAA) απάντησε με σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας τη Ryanair για «επικοινωνιακά κόλπα» και «προπαγάνδα». Σύμφωνα με την IAA, όλες οι χρονοθυρίδες που ζήτησε η Ryanair για τον χειμώνα 2025–2026 έχουν εγκριθεί πλήρως, και οι πτήσεις έχουν προγραμματιστεί κανονικά από το Τερματικό 1, το οποίο είναι ανοικτό και πλήρως λειτουργικό.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η εταιρεία απλώς αρνείται να εκτελέσει τα δρομολόγια στα οποία είχε δεσμευθεί, και καλεί τη Ryanair «να επιλέξει τα γεγονότα αντί για τα πρωτοσέλιδα», τονίζοντας ότι πολλές ξένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πετούν προς και από το Ισραήλ χωρίς προβλήματα.

Η θέση της Hermes



Η διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων μας, Hermes Airports, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ryanair επιβεβαίωσε την πρόθεση της ιρλανδικής αεροπορικής -με βάση τα πιο πάνω δεδομένα- να μην επαναρχίσει πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Όπως μας αναφέρθηκε δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι προτίθεται να το πράξει στο άμεσο μέλλον και αυτό φαίνεται και από την ιστοσελίδα της η οποία δεν προσφέρει επιλογές εισιτηρίων από οποιαδήποτε χώρα που πετά η Ryanair με προορισμό το Ισραήλ.