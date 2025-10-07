Η κόρη ανώτατου αξιωματικού της RAF κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης (GBH) μετά από αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ της Κύπρου, αναφέρει η βρετανική Sun.

Η 20χρονη Τζέσικα Κλοουκ κατηγορείται ότι επιτέθηκε με ποτήρι σε μια συνομήλικη Βρετανίδα, προκαλώντας της βαθύ τραύμα που εκτείνεται «από το μάτι έως τον λαιμό». Η υπόθεση εκδικάζεται από το Δικαστήριο των Βάσεων, εντός της βρετανικής επικράτειας στο νησί.

Η νεαρή είναι κόρη του Πτεράρχου Σάιμον Κλοουκ, ο οποίος διετέλεσε επί τρία χρόνια διοικητής της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι. Ο ίδιος παρακολούθησε τη σύντομη διαδικασία, κατά την οποία η κόρη του δήλωσε αθώα. Ντυμένη με λευκή μπλούζα, μαύρο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, η Κλοουκ μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά της και την άρνηση των κατηγοριών.

Ο δικαστής Νίκολας Σάντερς την προειδοποίησε ότι, εφόσον κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης, προτού αναβάλει τη δίκη για τις 16 Οκτωβρίου. Ζήτησε, μάλιστα, την παρουσία ανώτερου δικαστή λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα, ηλικίας 19 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται «στρατιωτικά εξαρτώμενο πρόσωπο», δηλαδή παιδί ή σύντροφος υπηρετούντος στη βάση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, εκτός της στρατιωτικής εγκατάστασης αλλά εντός της βρετανικής επικράτειας στην Κύπρο. «Ήταν μια άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο Βρετανίδες, που θα μπορούσε να είχε πολύ χειρότερο τέλος», ανέφερε πηγή στη Sun on Sunday. «Το θύμα δέχθηκε επίθεση με ποτήρι και υπέστη μια φρικτή πληγή από το μάτι ως τον λαιμό. Είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκε στο μάτι ή σε αρτηρία».

Οι γονείς της τραυματισμένης φέρονται να είναι συντετριμμένοι, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αμηχανία στην οικογένεια Κλοουκ. «Η Τζες θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αλλά τώρα κινδυνεύει να αμαυρώσει την υστεροφημία του πατέρα της», σχολίασε η ίδια πηγή.

Η Τζέσικα είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τον πατέρα της στην Κύπρο στο Facebook λίγες ημέρες πριν το επεισόδιο. Ο Πτέραρχος Κλοουκ έχει πλέον μετατεθεί στη βάση RAF High Wycombe, στο Μπάκιγχαμσαϊρ.

