Μια οικογένεια Βρετανών, κουρασμένη από τη μουντή και πιεστική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να μετακομίσει στην Κύπρο. Σήμερα δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Η 48χρονη Σάρα και ο 47χρονος Τζέιμς Μουρ εγκατέλειψαν το Μίντλεσμπρο μαζί με τα δύο τους παιδιά, τη μικρή Μπέα, 9 ετών, και τον πεντάχρονο Μάιλς. Όπως λένε, άφησαν πίσω τους ατελείωτες 60ωρες εβδομάδες εργασίας, υπέρογκους λογαριασμούς θέρμανσης και δημοτικών τελών ύψους 400 λιρών τον μήνα, και ξεκίνησαν από την αρχή στον ηλιόλουστη Πρωταρά.

Ο Τζέιμς, τεχνικός πληροφορικής, είχε ζήσει στην Κύπρο στα 20 του, όταν υπηρετούσε στις βρετανικές δυνάμεις, και ήταν εκείνος που πρότεινε την ιδέα. Τον περασμένο Νοέμβριο του προσφέρθηκε θέση εργασίας εξ αποστάσεως για βρετανική εταιρεία, με βρετανικό μισθό, κάτι που έκανε εφικτή τη μετεγκατάσταση τον Απρίλιο.

Σήμερα, η οικογένεια ζει με ένα μόνο εισόδημα αλλά όπως λένε, ζουν πιο άνετα από ποτέ. Το ενοίκιο για τη βίλα τους, με τρία υπνοδωμάτια, πισίνα και θέα στη θάλασσα, κοστίζει όσο και η μηνιαία δόση του στεγαστικού τους δανείου στη Βρετανία, μόλις 1.500 ευρώ (περίπου 1.311 λίρες).

Η Σάρα, πρώην δασκάλα, δεν εργάζεται λόγω περιορισμών στη βίζα της, ωστόσο η οικογένεια τα βγάζει πέρα χωρίς δυσκολία. «Οι φόροι εδώ είναι ελάχιστοι, πληρώνουμε για όλο τον χρόνο ό,τι πληρώναμε κάθε μήνα στην Αγγλία», λέει. «Η βενζίνη είναι φθηνότερη και ούτε καν χρειάζεται να γεμίσουμε μόνοι μας το αυτοκίνητο, έρχεται κάποιος και το κάνει για εμάς! Ένα γεύμα που θα μας κόστιζε 100 λίρες στην Αγγλία, εδώ κοστίζει γύρω στις 68».

Η Σάρα περιγράφει πως η καθημερινότητα τους έχει αλλάξει ριζικά. «Ο Τζέιμς δουλεύει 20 ώρες λιγότερο την εβδομάδα, τα παιδιά σχολάνε στις 2 και εκείνος είναι σπίτι στις 3. Πηγαίνουμε για βόλτα, για μπάνιο ή απλώς περνάμε χρόνο μαζί. Είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε στην παλιά μας ζωή».

Το ζευγάρι παραδέχεται ότι η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο τους είχε εξαντλήσει. «Δουλεύαμε ασταμάτητα, και όμως η ζωή ήταν αβάσταχτα ακριβή. Ο Τζέιμς έκανε την αίτηση για τη δουλειά στην Κύπρο σχεδόν για αστείο. Είπαμε, αν δεν πετύχει, τουλάχιστον θα έχουμε ζήσει μια περιπέτεια. Αλλά όλα κύλησαν ιδανικά. Είναι σαν όνειρο που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα».

Η Σάρα τονίζει πως και τα παιδιά τους βρήκαν τη γαλήνη που τους έλειπε. «Στην Αγγλία υπήρχε τεράστια πίεση στα σχολεία. Η Μπέα αγχωνόταν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια. Εδώ, τα σχολεία είναι πιο παιδοκεντρικά, το περιβάλλον πιο ήρεμο, και οι τάξεις δεν ξεπερνούν τα 20 παιδιά».

Ο μικρός Μάιλς φοιτά σε δίγλωσσο νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά “μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι” έως την ηλικία των επτά ετών. «Οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι γείτονες, όλοι είναι ευγενικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν. Η κοινότητα είναι πολυπολιτισμική και φιλόξενη», λέει η Σάρα.

Τα Σαββατοκύριακα η οικογένεια απολαμβάνει τις παραλίες, κάνει εκδρομές σε γραφικά χωριά ή επισκέπτεται θεματικά πάρκα. «Η ζωή μας εδώ είναι πιο όμορφη απ’ όσο μπορούσα να φανταστώ», λέει η Σάρα. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν λόγο να επιστρέψουμε στην Αγγλία. Ό,τι κερδίσαμε σε ποιότητα ζωής και οικογενειακό χρόνο είναι ανεκτίμητο».

