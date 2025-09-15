Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που αποφάσισε να μετακομίσει στην Κύπρο αποκάλυψε πόσα χρήματα καταφέρνει να εξοικονομήσει κάθε μήνα από τα καθημερινά του έξοδα.

Η Ρόουζ και ο Κρεγκ Ρίτσαρντσον άφησαν το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο και εγκαταστάθηκαν στο νησί της Μεσογείου, καταγράφοντας την εμπειρία τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πρόσφατα, με ανάρτηση στο TikTok, έκαναν έναν αναλυτικό απολογισμό συγκρίνοντας τα έξοδα ζωής στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, μόνο από τα καύσιμα του αυτοκινήτου τους εξοικονομούν σχεδόν 12 ευρώ την εβδομάδα, ποσό που σε ετήσια βάση μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 500 ευρώ. Στα μαθήματα γυμναστικής, πλήρωναν στη Βρετανία 92 ευρώ τον μήνα, ενώ στην Κύπρο το κόστος είναι μόλις 66 ευρώ, με αποτέλεσμα να βγαίνουν κερδισμένοι κατά 308 ευρώ τον χρόνο.

Η μεγαλύτερη διαφορά φαίνεται στα έξοδα για τον παιδικό σταθμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέβαλαν 640 ευρώ τον μήνα για τρεις ημέρες την εβδομάδα, ακόμη και με τις 15 ώρες δωρεάν φροντίδας που δικαιούνταν. Στην Κύπρο, το κόστος είναι 420 ευρώ τον μήνα για πενθήμερη πλήρη φοίτηση, κάτι που τους χαρίζει ετήσιο όφελος άνω των 2.500 ευρώ.

Η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι επίσης σημαντικά φθηνότερη. Ενώ στη Βρετανία πλήρωναν 58 ευρώ τον μήνα, στην Κύπρο το πάγιο είναι μόλις 18 ευρώ, διαφορά που σε ετήσια βάση φτάνει τα 480 ευρώ. Ακόμη και το κόστος περιποίησης των σκύλων τους αποδείχθηκε πιο συμφέρον, με ετήσιο κέρδος περίπου 270 ευρώ, ενώ από τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας εξοικονομούν άλλα 160 ευρώ τον χρόνο.

Ωστόσο, η πιο θεαματική μείωση καταγράφεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πλήρωναν περίπου 640 ευρώ τον μήνα, ενώ στην Κύπρο μόλις 180 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με ετήσιο όφελος σχεδόν 5.500 ευρώ. Στα δημοτικά τέλη, η εξοικονόμηση ξεπερνά τις 2.300 ευρώ τον χρόνο.

Δεν είναι όμως όλα φθηνότερα. Τα ψώνια της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ κόστιζαν στη Βρετανία 163 ευρώ, ενώ στην Κύπρο φτάνουν τα 175 ευρώ, δηλαδή περίπου 670 ευρώ περισσότερα τον χρόνο. Αντίστοιχα, το ενοίκιο για μια τετράγωνη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων ανέρχεται στις 2.000 ευρώ στην Κύπρο –λίγο ακριβότερο από τις 1.970 ευρώ που πλήρωναν στη Βρετανία– αλλά με την ουσιώδη διαφορά ότι τώρα διαθέτουν και πισίνα.

Συνολικά, οι Ρίτσαρντσον υπολογίζουν ότι εξοικονομούν 907 ευρώ τον μήνα και περισσότερα από 10.900 ευρώ τον χρόνο, χάρη στη μετακόμισή τους.

Όπως εξηγούν οι ίδιοι, η απόφασή τους να αφήσουν τη Βρετανία δεν βασίστηκε μόνο στο οικονομικό όφελος, αλλά και στην ανάγκη για καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικογένειας. «Ο πληθωρισμός είχε εκτοξευθεί, οι μισθοί έμεναν στάσιμοι. Παρόλο που είχαμε καλά αμειβόμενες δουλειές, στο τέλος του μήνα μας έμεναν όλο και λιγότερα. Αυτό άρχισε να μοιάζει παράλογο, αν όχι ανόητο» σημειώνουν σε σχετική ανάρτησή τους, τονίζοντας ότι πλέον απολαμβάνουν περισσότερο χρόνο μαζί ως οικογένεια.

