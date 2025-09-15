Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Ρεπουμπλικανός Σπένσερ Τζέιμς Κοξ, αποκάλυψε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ιδρυτή του κινήματος Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, διατηρούσε ερωτική σχέση με τον τρανς συγκάτοικό του, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης.

Σύμφωνα με το Sky News, o Ρόμπινσον, από την Ουάσινγκτον της Γιούτα, αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο Τρίτη ενώπιον δικαστηρίου. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, καθώς και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης. Ο Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσής του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όταν δέχθηκε πυρά στον λαιμό.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Κοξ, ο συγκάτοικος του δράστη «ήταν ερωτικός σύντροφος» και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, χωρίς να είχε γνώση για τα σχέδια του Ρόμπινσον. Αντίθετα, ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.

NOW: Governor verifies the reporting that Charlie Kirk’s killer was in a romantic relationship with a transgender partner.



A male transitioning to become a female...



“Yes, definitely. And yes, I can confirm that. I know that has been reported and that the FBI has confirmed that… pic.twitter.com/HenvG3bnOS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 14, 2025

Οι αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη αν η σχέση του Ρόμπινσον ή το φύλο του συγκάτοικου σχετίζονται με το κίνητρο της επίθεσης. Παράλληλα, διερευνούν ψηφιακά αρχεία του υπόπτου σε υπηρεσίες cloud.

Ο Κοξ έχει δηλώσει ότι ο Ρόμπινσον προερχόταν από «συντηρητική οικογένεια», αλλά είχε αναπτύξει «πολύ διαφορετική ιδεολογία». Μέλη της οικογένειάς του ανέφεραν ότι τον χαρακτήριζε τον Κερκ «γεμάτο μίσος» και ότι διαφωνούσε έντονα με τις θέσεις του.

Ο Ρόμπινσον ήταν μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος στο Dixie Technical College, ενώ είχε φοιτήσει για ένα εξάμηνο στο Utah Valley University το 2021. Γείτονες τον περιέγραψαν ως «έξυπνο» και «ήσυχο», τονίζοντας ότι δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα.

Ο Τσάρλι Κερκ, με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε καθιερωθεί ως μία από τις πιο προβεβλημένες φωνές του αμερικανικού συντηρητικού κινήματος, και ασκούσε σκληρή κριτική για τις θέσεις και την στάησ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.