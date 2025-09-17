Σε νέες καταγγελίες προχώρησε ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος στις Τομές στα Γεγονότα, αφήνοντας αιχμές για «ανικανότητα, διαφθορά αλλά και διασύνδεση της Αστυνομίας με κυκλώματα ναρκωτικών».

Ο ίδιος διευκρίνισε εξαρχής ότι «δεν έγιναν συλλήψεις απόψε που ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλούμε; Άρα επειδή λανθασμένα περνάει ένα μήνυμα προς τα έξω ότι ουσιαστικά οι συλλήψεις και οι ενέργειες έγιναν μετά από οδηγίες ή παρεμβάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η Αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση για να πει ότι μετά από δικές μου πληροφορίες που έδωσα, αξιολόγησαν τα δεδομένα και έκαναν επιχειρήσεις και συλλήψεις».

Αναφερόμενος σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του, ο Φαίδωνος επεσήμανε ότι «συμπεριφέρθηκα με σοβαρότητα και έδωσα τις πληροφορίες χωρίς να δώσω δημοσιότητα, αλλά κάποιοι από το αρχηγείο διέρεαν μέρες μετά ότι ο Δήμαρχος Πάφου δεν ήρθε να δώσει κατάθεση. Τελικά, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις της Αστυνομίας, από τον Μάιο είχα δώσει τις πληροφορίες και είχα πολύ ωριστή συνάντηση».

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ενώ είχε επιλέξει να μην δημοσιοποιήσει το θέμα, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε μάρτυρας ότι μετά από τη δική μου παρέμβαση και ομιλία παραδέχτηκε και ο Αστυνομικός διευθυντής ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Πάφο».

Πρόσθεσε ότι «είπα στον Πρόεδρο ότι οι έξι μεγάλοι έμποροι ναρκωτικών στην Πάφο είναι ασύλληπτοι ενώ η Αστυνομία τους γνωρίζει εδώ και έξι και οχτώ χρόνια. Σώσε την πόλη και την επαρχία από τα ναρκωτικά που μπαίνουν καθημερινά στα σχολεία μας. Συνεπώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέχει έξι ονόματα μεγάλων εμπόρων ναρκωτικών στην Πάφο. Αν μέσα σε 40 μέρες δεν εξουδετερωθούν τα δίχτυα πώλησης, σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε το κράτος και την πολιτεία».

Ερωτηθείς γιατί το κράτος δεν προχωρά, ο Φαίδωνος απάντησε «μετριότητα, ανυκανότητα, διαφθορά και διείσδυση των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών ακόμη και στους διώκτες τους. Μέσα στην Αστυνομία κατάφεραν να βρουν πρόσβαση οι έμποροι ναρκωτικών».

Κατήγγειλε επίσης ότι «η Αστυνομία γνωρίζει τα 5-6 εστιατόρια, περίπτερα και κέντρα διασκέδασης όπου γίνεται νομιμοποίηση χρημάτων από ναρκωτικά, αλλά η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος δεν κάνει τίποτε».

Ολοκληρώνοντας, ο Φαίδωνος τόνισε ότι «κανένα κύκλωμα δεν μπορεί να νικήσει το κράτος όταν αυτό διαθέτει ικανούς και αδιάφθορους ανθρώπους με πολιτική κάλυψη. Όμως στα κυκλώματα αυτά δεν είναι μόνο ο υπόκοσμος, είναι και το “λευκό κολλάρο” που απολαμβάνει τα κέρδη. Το εμπόριο ναρκωτικών παράγει τόσο πολύ χρήμα που είναι ικανό να διαφθείρει πάρα πολλούς».