Στην διερεύνηση 12 υποθέσεων προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (YKAN) από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, μετά τις αναφορές του Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με την Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε αριθμός συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, όπως αναφέρεται.

«Οι συγκεκριμένες συλλήψεις προέκυψαν μετά από επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν κοντά σε σχολικές μονάδες, αλλά και σε άλλους χώρους που συχνάζουν νεαρά πρόσωπα», προσθέτει η Αστυνομία.

Σημειώνεται πως μετά τις δημόσιες αναφορές, τον περασμένο Μάιο, του Δημάρχου Πάφου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 4 Ιουνίου μεταξύ του Φαίδωνα Φαίδωνος και δύο αξιωματικών της Αστυνομίας.

«Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φαίδωνος παρέθεσε στην Αστυνομία διάφορα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών ή και άλλες παράνομες δραστηριότητες» προστίθεται.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι κατόπιν αξιολόγησης των συγκεκριμένων πληροφοριών, προχώρησε στη διερεύνησή τους και για κάποιες από αυτές προέκυψαν στοιχεία για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην Αστυνομία τον περασμένο Ιούνιο, δόθηκαν και κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε χθες ο ίδιος ο Δήμαρχος Πάφου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

