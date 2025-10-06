Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου, κάνοντας αναφορά στη προσφορά της που αφορά τα κυπριακά πολιτικά δρώμενα.



Η αυτούσια ανακοίνωση:



Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου.



Η Καίτη Κληρίδου υπήρξε μια ενεργή και σοβαρή πολιτική φωνή με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση για την κοινωνία και για τον τόπο μας. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόληση της με το Κυπριακό πρόβλημα και την επίλυσή του. Σημαντική ήταν επίσης, η δράση της για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και για θέματα που αφορούσαν στον ορθολογισμό στην πολιτική τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.



Πηγή: ΚΥΠΕ