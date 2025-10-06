Μετά τη συνεδρία της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης τοποθετήθηκε για το θέμα των διαδηλώσεων, αφήνοντας αιχμές για το κλίμα ενόψει εκλογών.

«Το τελευταίο διάστημα, το εργοστάσιο παραπληροφόρησης και το εργοστάσιο του λαϊκισμού φαίνεται ότι ενόψει εκλογών αυξάνουν κατά πολύ την παραγωγή τους από κάποιους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην εισήγηση της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου σε σχέση με τη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο και πιθανές αλλαγές. «Ευχαρίστως θα συζητήσουμε, θα μελετήσουμε και αν υπάρχει ανάγκη να προβούμε σε τροποποιήσεις στη νομοθεσία θα το πράξουμε».

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς. «Ουδέποτε η κυβέρνηση αρνήθηκε σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς να συζητήσει συγκεκριμένες εισηγήσεις».

