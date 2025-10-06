Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο παρενέβη ο Πρόεδρος της Ισότητας, Νίκος Λοϊζίδης, σχολιάζοντας τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, στην αρχή συγκεντρώθηκαν περίπου 150 άτομα και «ανέτεια, χωρίς λόγο, μπήκαν στον δρόμο και έκοψαν τις δύο λωρίδες», προκαλώντας κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Εξήγησε ότι δεν υπήρξε καμία προηγούμενη συνεννόηση με την Αστυνομία και πως «δεν υπήρχαν τροχαίες διευθετήσεις», γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, έγιναν συστάσεις από πλευράς Αστυνομίας, οι οποίες δεν εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα να κληθούν οι αντιοχλαγωγικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο ΓΣΠ, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι άλλοι αστυνομικοί λόγω αγώνων και αυξημένων μέτρων για τρομοκρατία. Όπως είπε, όταν οι δυνάμεις έφθασαν στο σημείο προσπάθησαν να εντοπίσουν τον οργανωτή, αλλά δεν υπήρχε. Ζήτησαν από τους διαδηλωτές να μετακινηθούν στο πεζοδρόμιο, «όμως εκείνοι δεν ανέβαιναν».

Τόνισε μάλιστα ότι δεν έγινε διάλυση της συγκέντρωσης, αλλά περιορισμός στο πεζοδρόμιο, όπως προβλέπει το άρθρο 8 του σχετικού νόμου, και όχι το άρθρο 9 που αφορά διάλυση. Εξήγησε ότι μόνο όταν υπάρχει «οχλαγωγία», δηλαδή πράξεις βίας όπως ρίψη αντικειμένων ή καταστροφή περιουσίας, προχωρά η διάλυση. «Δεν έγινε διάλυση, έγινε περιορισμός», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν σπρέι και σπρωξίματα ως «ανάλογη βία», αφού οι διαδηλωτές αρνούνταν να επιστρέψουν στο πεζοδρόμιο.

Αναφερόμενος στον νόμο, σημείωσε ότι τα μόνα ποινικά αδικήματα που προβλέπει είναι η χρήση κουκούλας και οι πράξεις βίας. «Όλα τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι όποιος θεωρεί ότι υπήρξε υπέρμετρη βία μπορεί να καταγγείλει στην ΑΑΔΙΠΑ, «και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του κάτω από τον Ποινικό Κώδικα».

Για τις καταγγελίες ότι υπήρξε ρατσισμός επειδή οι αστυνομικοί μιλούσαν αγγλικά, ο κ. Λοϊζίδης απάντησε: «Ποιος είπε ότι έχουμε αλλοδαπούς αστυνομικούς; Όλοι είναι Κύπριοι πολίτες. Μίλησαν αγγλικά γιατί πολλοί διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα στα αγγλικά και δεν καταλάβαιναν».

Αναφορικά με τη σύγκριση με τη διαδήλωση των κυνηγών, υποστήριξε ότι τότε δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος νόμος και η Αστυνομία έστειλε τον φάκελο της υπόθεσης στον Γενικό Εισαγγελέα. «Όταν δεν υπάρχουν οι νόμοι, δεν μπορούμε να ενεργούμε αυθαίρετα», τόνισε.

Επισήμανε επίσης ότι στις οργανωμένες εκδηλώσεις όλα γίνονται ομαλά, ενώ στις αυθόρμητες υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων. «Όλοι έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν, φτάνει να το κάνουν οργανωμένα, με επικοινωνία και με σεβασμό στην ασφάλεια όλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, υπογράμμισε ότι αποστολή της Αστυνομίας είναι η δημόσια ασφάλεια και η τήρηση της τάξης. «Πιστέψτε με, οι αστυνομικοί το τελευταίο που θέλουν είναι να χρησιμοποιούν βία. Αλλά όταν κάποιος σπρώχνει τις ασπίδες και αρνείται να μετακινηθεί, πρέπει να υπάρξει αντίδραση», κατέληξε.