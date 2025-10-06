Από αύριο το βράδυ θα αρχίσει να μας επηρεάζει το χαμηλό βαρομετρικό με την ονομασία Βαρβάρα. Το καιρικό σύστημα μας έρχεται από την Ιταλία και συγκεκριμένα από τον κόλπο της Γένοβας, περιοχή η οποία κατά τη Μετεωρολογική Υπηρεσία θεωρείται η γενεσιουργός περιοχή.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι λειτουργός της Υπηρεσίας ανέφερε ότι τώρα το κέντρο είναι στη στερεά Ελλάδα. Διευκρίνισε ότι δε μιλάμε για κακοκαιρία αλλά για καλοκαιρία με την έννοια ότι έχουμε ανάγκη από βροχή.

Από την Παρασκευή υποχωρεί η διαταραχή και θα έχουμε αίθριο καιρό.

Οι βροχές θα επηρεάσουν τις περιοχές στα δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια παράλια, οι οποίοι θα δεχθούν πρώτοι το μέτωπο. Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα παράλια τόνισε ο λειτουργός θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα.