Την ανησυχία του για τους κινδύνους που εγκυμονούν ορισμένες εταιρείες Forex και τις πρακτικές τους επανέλαβε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος. Υπενθυμίζοντας ότι, ήδη πριν από τέσσερις μήνες είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως σημείωσε, τότε είχε δεχθεί επιθέσεις και απαξιωτικά σχόλια από κύκλους με οικονομικά συμφέροντα, ωστόσο οι εξελίξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις θέσεις του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για υπερβολικό και αδιαφανή πλουτισμό, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού ελέγχου, που όπως τόνισε μπορούν να προσελκύσουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και πρακτικές, όπως η πώληση «προστασίας». Το πρόσφατο περιστατικό βίας στη Λεμεσό, είπε, καταδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο τους κινδύνους του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της εισόδου του οργανωμένου εγκλήματος σε νέες δραστηριότητες.

Ο Φαίδωνος υπογράμμισε ότι ως δημόσια πρόσωπα οι αρμόδιοι έχουν υποχρέωση να μιλούν έγκαιρα και υπεύθυνα όταν εντοπίζουν τέτοια ρίσκα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε εισηγηθεί την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, μεγαλύτερη διαφάνεια και στενότερη συνεργασία με τις ελεγκτικές και δικαστικές αρχές – μέτρα που πλέον θεωρούνται όχι μόνο αναγκαία αλλά και επείγοντα.

«Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι το δημόσιο συμφέρον και να φέρνω την κατάσταση στο φως», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα σημερινά δεδομένα αποτελούν την πιο αντικειμενική απάντηση σε όσους είχαν χαρακτηρίσει τις τότε επισημάνσεις του «παραφωνία» ή «λαϊκισμό».