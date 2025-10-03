Παρατείνει για άλλους δύο μήνες τη διαθεσιμότητα της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας και τέως διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπεύθυνος για το προσωπικό της Προεδρίας, Ανδρέας Γρηγορίου είχε προτείνει στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας την παράταση της διαθεσιμότητας της κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον Αρχηγό Αστυνομίας για την υπόθεση με τα χιλιάδες κρατικά απόρρητα έγγραφα των Κ.Φ.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες της Αστυνομίας έχουν ολοκληρωθεί ωστόσο ο φάκελος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα ο οποίος έχει και τον τελικό λόγο κατά πόσον θα ασκηθούν ή όχι ποινικές διώξεις εναντίον συγκεκριμένων προσώπων.

H κυρία Αριστοτέλους είχε τεθεί σε τρίμηνη διαθεσιμότητα τον περασμένο Ιούνιο, μετά που είχε κληθεί για ανακριτική κατάθεση από τις Αρχές για την υπόθεση. Aνακρίθηκε δηλαδή ως ύποπτη για την υπόθεση της διαρροής απόρρητων κρατικών εγγράφων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο οι Αρχές εντόπισαν αυτά τα χιλιάδες κρατικά απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του αρχιδεσμοφύλακα, φυλαγμένα σε κιβώτια και υφασμάτινες τσάντες οι οποίες έφεραν το σήμα των κεντρικών φυλακών.

Τα έγγραφα φέρεται να αφορούν αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχέδια των κεντρικών φυλακών, αντίγραφα φακέλων καταδίκων και πειθαρχικών ερευνών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις και αστυνομικά έγγραφα.

Την εν λόγω περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι τα αρχεία έκαναν φτερά από τις Φυλακές η κυρία Αριστοτέλους ήταν Διευθύντρια του Σωφρονιστικού Ιδρύματος.