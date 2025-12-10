Η Γιάννα Οικονομίδου, Ανώτερη Εκτελεστική Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, δήλωσε στο Μεσημέρι και Κάτι ότι το σημαντικότερο στοιχείο αυτή την περίοδο είναι «το πόσο νερό καταλήγει τελικά στα φράγματα».

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες και τρέχουσες βροχές είναι «ευεργετικές», ωστόσο παραμένουν περιορισμένες, αφού το έδαφος «δεν έχει ακόμη κορεστεί» μετά τη μακρά περίοδο ανομβρίας. Για ουσιαστική βελτίωση, πρόσθεσε, απαιτούνται «περισσότερες και πιο σταθερές βροχοπτώσεις».

Η εισροή νερού στα φράγματα το τελευταίο 24ωρο ανήλθε σε 67.000 κυβικά μέτρα, ενώ από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα η συνολική εισροή φθάνει τα 948.000 κ.μ. Παρά ταύτα, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, στο 9,4%, έναντι 25,4% την αντίστοιχη περσινή μέρα. «Μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι εισροές του τελευταίου 24ώρου ήταν «περίπου ίσες με την ημερήσια κατανάλωση», γεγονός που σημαίνει ότι «δεν χάθηκε νερό, αλλά ούτε και αυξήθηκε το απόθεμά μας». Όπως είπε, η Κύπρος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί νερό από τα φράγματα για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και «είμαστε πολύ μακριά από πιθανότητα υπερχείλισης». Παρόλα αυτά, χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ότι παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια κορεσμού στις αρχές του χειμώνα, προσθέτοντας πως με πιο έντονες βροχές το επόμενο διάστημα οι εισροές θα μπορούσαν να ενισχυθούν, αν και προς το παρόν «αναμένονται μόνο παροδικές αυξήσεις».

Αναφερόμενη στην υπερχείλιση φράγματος στα κατεχόμενα, διευκρίνισε ότι υπερχείλισε ένα φράγμα στο Κιόνελι, επισημαίνοντας πως αυτό εξαρτάται και από τη χωρητικότητα, αλλά και από το γεγονός ότι «στα κατεχόμενα καταγράφηκαν πολύ πιο έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες ημέρες». Για τις ελεύθερες περιοχές, η σημερινή εικόνα από το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι πιο θετική, με την Οικονομίδου να εκφράζει την ελπίδα ότι «αύριο θα έχουμε καλύτερες εισροές στα δικά μας φράγματα».

Τόνισε, τέλος, ότι αν και «δεν έχουμε έλεγχο στις εισροές», μπορούμε να επηρεάσουμε «την άλλη πλευρά του ζητήματος, την κατανάλωση». Υπογράμμισε ότι η εξοικονόμηση νερού πρέπει να γίνει «καθημερινή συνήθεια όλων», καλώντας τους πολίτες να ελέγχουν τακτικά το ρολόι κατανάλωσης, να εντοπίζουν διαρροές, να αποφεύγουν σπατάλες και να υιοθετούν απλές αλλά ουσιαστικές πρακτικές, ώστε «να διατηρήσουμε την κατανάλωση στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο» μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Η πληρότητα των φραγμάτων