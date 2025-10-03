Aρχίζει η διαδικασία αναστολής της ισχύος των πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων (ΜΟΤ), για τα οποία εκκρεμεί η υλοποίηση ανάκλησης, για αντικατάσταση αερόσακου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις της αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλότητας, κατά τις οποίες δεν ισχύει η άμεση ακινητοποίηση, τα μέλη της Αστυνομίας θα εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα και θα προτρέπεται ο οδηγός όπως προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, για επιδιόρθωση της οποιασδήποτε βλάβης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι στις ακόλουθες περιπτώσεις, η Αστυνομία θα συνεχίσει να εφαρμόζει το μέτρο της απαγόρευσης της συνέχισης της οδήγησης και της υπόδειξης προς τον οδηγό για χρήση ρυμουλκού:

(α) όταν πρόκειται για όχημα για το οποίο ισχύει η Άμεση Ακινητοποίηση.

(β) όταν υφίσταται σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη μηχανική ή άλλη κατάσταση του οχήματος.

