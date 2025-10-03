Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών υπήρξε περίπτωση παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων και αυθαίρετων κατασκευων σε δημόσιο χώρο πρασίνου στο Γέρι. Το κίνημα στη συγκεκριμένη ανακοίνωση καλεί το Δήμο Γερίου να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, καθώς αναφέρει πως υπάρχουν οι δυνατότητες, τη δεδομένη στιγμή.



Ακολουθεί η αυτούσια ανακοίνωση:

«Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια στον δημόσιο χώρο πρασίνου επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, πίσω από τον υποσταθμό της ΑΗΚ στο Γέρι.

Στον συγκεκριμένο χώρο έχουν ανεγερθεί αυθαίρετες κατασκευές και συσσωρεύονται απόβλητα, δημιουργώντας σοβαρή αισθητική, περιβαλλοντική και υγειονομική όχληση για τους κατοίκους της περιοχής.

Παρά τις καταγγελίες που έγιναν ήδη από τον πρώην Δήμο Γερίου, καθώς και τις πρόσφατες επιστολές μας προς τον νέο Δήμο Λατσιών–Γερίου, καμία ουσιαστική ενέργεια έχει ληφθεί για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του δημόσιου χώρου. Αντίθετα οι καθησυχαστικές απαντήσεις απο τις τοπικές αρχές δημιούργησαν ένα δίχτυ συγκάλυψης και ανοχής της παρανομίας.

Η αδράνεια αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο νέος ενοποιημένος Δήμος διαθέτει πλέον τις αναγκαίες υπηρεσίες και φέρει την πλήρη ευθύνη για την επίλυση του προβλήματος».







Στην ανακοίνωση ζητήθηκαν τα ακόλουθα:

Το Κίνημα αρχικά καλεί τον Δήμο Λατσιών Γερίου να απομακρύνει άμεσα τα απόβλητα, αλλά και να προχωρήσει στη κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης, το Κίνημα επιζητάει να αποκατασταθεί ο χώρος πρασίνου, ούτως ώστε να αποδοθεί στους δημότες για τον σκοπό που προοριζόταν. Το Κίνημα ζητάει ακόμη να ενημερωθεί το κοινό για το χρονοδιάγραμμα και τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα αναλάβει.