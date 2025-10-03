Παρέδωσε τη σκυτάλη της ηγεσίας της ΕΚΥΣΥ ο Κώστας Σκαρπάρης, στο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων ΕΤΚΑ ΠΕΟ στη Λευκωσία. Η Οργάνωση τίμησε τον κ. Σκαρπάρη για τη συμβολή του. Νέος ΓΓ της ΕΚΥΣΥ αναδείχθηκε ο Ευτύχιος Παπαμιχαήλ.

"Ύστερα από 43 ολόκληρα χρόνια στο Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ, ο Κ. Σκαρπάρης παρέδωσε τη σκυτάλη, ολοκληρώνοντας μια πορεία γεμάτη αγώνες, διεκδικήσεις και κατακτήσεις", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΥΣΥ.

Στην εκδήλωση, ο ίδιος χαρακτήρισε τη μέρα «ξεχωριστή και γεμάτη συγκίνηση», καθώς αποχωρεί από την πρώτη γραμμή «γεμάτος περηφάνια για όσα πετύχαμε μαζί» αλλά και με αισιοδοξία για το μέλλον. Όπως ανέφερε, η σκυτάλη περνά σε μια νέα γενιά αγωνιστών, που θα συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα τον δρόμο της ΕΚΥΣΥ.

Στην ομιλία του έκανε αναδρομή στην πορεία του από το 1982, όταν εντάχθηκε στον επαγγελματικό μηχανισμό της ΠΕΟ, περνώντας από τη Συντεχνία Μεταλλωρύχων και στη συνέχεια στην ενοποιημένη Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών και Μεταλλωρύχων. Από το 2002 ανέλαβε Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ, στην οποία υπηρέτησε για 23 χρόνια, δίνοντας δεκάδες μάχες για τα δικαιώματα των συνταξιούχων, όπως ανέφερε.

Η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι «ο Κώστας είναι το μέτρο του τι χρειάζεται να έχει ένας συνδικαλιστής της ΠΕΟ», υπογραμμίζοντας την ταξική του πυξίδα, την πίστη του στα ιδανικά της εργατικής τάξης και την ικανότητά του να μετατρέπει τα προβλήματα των εργαζομένων σε στόχους και αγώνες. Σημείωσε ότι ο κ. Σκαρπάρης είχε καθοριστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση και καταξίωση της ΕΚΥΣΥ ως του καθολικά αναγνωρισμένου εκφραστή των συνταξιούχων της Κύπρου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ευτύχιο Παπαμιχαήλ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ανταποκριθεί με επάρκεια στο νέο του ρόλο, έχοντας δίπλα του τη στήριξη των στελεχών και της ΠΕΟ.

Από πλευράς του, ο νέος ΓΓ της ΕΚΥΣΥ αναφέρθηκε στην πορεία του Κώστα Σκαρπάρη, σημειώνοντας ότι υπό την καθοδήγησή του, η ΕΚΥΣΥ οργάνωσε πέραν των 50 κινητοποιήσεων τα τελευταία χρόνια, διεκδικώντας λύσεις σε καίρια ζητήματα όπως οι χαμηλές συντάξεις, το πέναλτι του 12%, το κόστος των φαρμάκων, η σύνταξη χηρείας σε όλους τους άνδρες και πολλά άλλα. Παράλληλα, ο κ. Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι η Οργάνωση δεν περιορίστηκε στους αγώνες, αλλά επένδυσε και στην ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση των μελών της με εκδρομές, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις.