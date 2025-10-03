Η Meta ενεργοποιεί δύο νέα εργαλεία στο Instagram: το Repost, που ήδη κυκλοφορεί εδώ και εβδομάδες, και τη κοινοποίηση τοποθεσίας μέσω χάρτη, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ.

Πλέον η λειτουργία κοινοποίησης τοποθεσίας είναι και στην Κύπρο: πρόκειται για έναν ζωντανό χάρτη όπου μπορείτε — εφόσον το επιλέξετε — να δείτε πού βρίσκονται οι φίλοι σας. Η λειτουργία μοιάζει με το «Find My» του iPhone και επιτρέπει επίσης την περιήγηση σε αναρτήσεις φίλων και δημιουργών που συνδέονται με συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Η ενεργή κοινοποίηση τοποθεσίας ελέγχεται εύκολα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Για να την ενεργοποιήσετε ανοίγετε το ειδικό πεδίο στην κατηγορία Notes, που ανοίγει τον χάρτη και εμφανίζει, όταν έχουν ενεργοποιηθεί, τις θέσεις των φίλων σας.

Η Meta δίνει επιλογές ιδιωτικότητας: μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία μόνο με στενούς φίλους ή με άλλες, πιο περιορισμένες ομάδες χρηστών.