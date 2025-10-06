H αιχμηρή δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν πέρασε ασχολίαστη από τα ελλαδικά ΜΜΕ. Αυτό που έχει σημασία στο χθεσινό ύφος του Προέδρου, είναι η χαρακτηριστική του αναφορά συγκεκριμένα στον «επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ» και όχι κατά της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ο ΠτΔ είπε «αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει», για να προσθέσει «Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ».



Ποιος είναι όμως ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ

Πρόκειται για τον Μανούσο Μανουσάκη ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ. Η θητεία του ανανεώθηκε το 2024 και θα παραμείνει στο τιμόνι του ΑΔΜΗΕ έως τον Μάρτιο του 2029. Ο κ. Μανουσάκης είναι ενδεχωμένος ο μακροβιότερος ίσως Manager του ευρύτερου ελληνικού Δημοσίου τομέα, καθώς τοποθετήθηκε στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διαχειριστή τον Ιούνιο του 2017, ενώ η πρώτη του θητεία ανανεώθηκε το 2022.

Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, διετέλεσε Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών OTE Rural North & South, θυγατρικών του Ομίλου ΟΤΕ. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (2015), και μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.

Είναι διδάκτωρ και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην OTE Academy, ενώ έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά έργα, δημοσιεύοντας επιστημονικές μελέτες και συμβάλλοντας στον σχεδιασμό βραβευμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.



Η κυπριακή κυβέρνηση είχε ενημερώσει εκ των προταίρων την ελληνική πλευρά ότι οι σχέσεις μεταξύ κυπριακών Αρχών και του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μανουσάκη, ήταν τεταμένες, λόγω της «επιθετικής» και «εριστικής» του στάσης στις διαπραγματεύσεις και στις επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Μανουσάκης έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική και για τις καθυστερήσεις στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής, που αποτελεί συνέχεια της διασύνδεσης με την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, το έργο, μεγάλης τεχνικής και οικονομικής κλίμακας, επηρεάστηκε από την ενεργειακή κρίση, με αποτέλεσμα η εμπορική λειτουργία του να μετατεθεί για το 2025. Το αν η ευθύνη ανήκει στον ίδιο ή στις διεθνείς συγκυρίες παραμένει ζήτημα ανοιχτό προς αξιολόγηση.

Σε δημοσίευμα από το Πρώτο Θέμα το 2019, χαρακτηριζόταν ως «golden boy» του ΣΥΡΙΖΑ με δεκαδες χιλιάδες ετήσιες αμοιβές.

Διαρροές Ελλαδικών ΜΜΕ



Χθες το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την χθεσινή αναστάτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να βάλει τις αδελφικές σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας στο ζύγι και τις θεωρεί ανεξάρτητες από το όποιο έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη που έκανε λόγο για εκβιασμό από τη μεριά του ΑΔΜΗΕ προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου που βρίσκονταν στην Άμοργό επέστρεψαν το μεσημέρι με ελικόπτερο, με το κλίμα να μην είναι καλό, και σύντομα συνεκλήθη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μανούσου Μανουσάκη. Σε αυτή τη σύσκεψη έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων επί του πεδίου, όπως και των χρημάτων που ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει, χωρίς να έχει εισπράξει αντιστοίχως την Κυπριακή συμμετοχή και παρά την επί της αρχής έγκριση της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου).

«Το έργο θα προχωρήσει όταν αρθούν οι επί της αρχής αμφισβητήσεις της βιωσιμότητας του έργου και όταν λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες», έλεγε αρμόδια κυβερνητική πηγή στο protothema.gr, στον απόηχο της κυβερνητικής σύσκεψης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη δέσμευση της Κυπριακής πλευράς στο έργο, με δεδομένη την πρόσφατη αμφισβήτηση της βιωσιμότητας από τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνό. Και παράλληλα, θα πρέπει η δέσμευση να φανεί και επί του πεδίο, ήτοι να υπάρξει συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ για τις τεχνικές παραμέτρους και τα επόμενα βήματα. Με τα ως τώρα δεδομένα και παρά την επί της αρχής συνεννόηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη πριν από περίπου 10 μέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το ενδεχόμενο μοιάζει πλέον να απομακρύνεται.

Στη χθεσινή σύσκεψη ο κ. Μανουσάκης έδωσε μια αναλυτική περιγραφή των όσων έχει πράξει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και των χρημάτων που έχει δαπανήσει, «χωρίς αντιστοίχως να έχει εισπράξει από μέρους της Κύπρου», αναφέρει το Πρώτο Θέμα. Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κινείται «στη γραμμή» του ΑΔΜΗΕ και ζητά έμπρακτες δεσμεύσεις, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα προγραμματισμένα βήματα.



«Αδιατάρακτες σχέσεις»

Παρά την ένταση που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αθήνα επιδιώκει να διαφυλάξει τις ελληνοκυπριακές σχέσεις. Κυβερνητικές πηγές στην ελλάδα τονίζουν ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του έργου διασύνδεσης, καθώς η ενότητα του Ελληνισμού θεωρείται κρίσιμη σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, στην Αθήνα αναγνωρίζονται «πιθανές πολιτικές σκοπιμότητες από πλευράς Λευκωσίας», χωρίς όμως πρόθεση εμπλοκής σε αντιπαράθεση.