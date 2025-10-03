Η Ένωση Συντακτών Κύπρου με ανακοίνωση της καταδικάζει την άσκηση βίας κατά δημοσιογράφου στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της Πέμπτης (2/10) έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών.



Ακολουθεί η αυτούσια ανακοίνωση:



Η άσκηση βίας σε βάρος δημοσιογράφου κατά την επιτέλεση των καθηκόντων της από την Αστυνομία προχθές βράδυ κατά την αυθόρμητη εκδήλωση διαμαρτυρίας πολιτών έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα. Η διαδήλωση αφορούσε την πειρατική σύλληψη των πληρωμάτων του στολίσκου αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ.



Η δημοσιογράφος επί της οποίας ασκήθηκε αστυνομική βία είναι η Μπισάν Ιμπραχήμ, παλαιστινιακής καταγωγής, ρεπόρτερ στο Συγκρότημα «Διάλογος». Υπέδειξε τη δημοσιογραφική της ιδιότητα τέσσερις φορές και παρ’ όλα αυτά τα αστυνομικά όργανα συνέχισαν να της ασκούν βία, σπρώχνοντας την και ρίχνοντας την στο έδαφος δύο φορές, ενώ δέχθηκε και ριπή από σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο.



Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταδικάζει το απαράδεκτο αυτό γεγονός και καλεί τον Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Θεμιστό Αρναούτη να διατάξει έρευνα για το όλο συμβάν. Οι παρεκτραπέντες αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά.



Οι δημοσιογράφοι σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία, πρέπει να μπορούν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να επιτελούν το έργο και την αποστολή τους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ