Η Ολομέλεια ενέκρινε κανονισμούς για τον καθορισμό των διαδικασιών ταυτοποίησης κατόχων και χρηστών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από τους παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους παροχέων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και η διευκόλυνση της διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, διασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στους κανονισμούς προστέθηκε πρόνοια σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι ο παροχέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παροχέα δεν θα λαμβάνει ούτε θα τηρεί φωτοαντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, όπως το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο.

Επίσης περιλήφθηκε πρόνοια με βάση την οποία απαιτείται όπως ο κάτοχος, ο οποίος προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση για γνωστοποίηση των στοιχείων ανήλικου χρήστη είναι ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του ή το εξουσιοδοτημένο από τον διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πρόσωπο.

Ο Μαρίνος Μουσιούττας, βουλευτής της ΔΗΠΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών ανέφερε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου με την ψήφιση των κανονισμών, μετά τη νομοθεσία το Μάιο του 2024 και το μεταβατικό στάδιο που δόθηκε για τις ταυτοποιήσεις.

Ανέφερε ότι με βάση στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή, ως σήμερα μόνο 75,000 κάτοχοι ή 18% ταυτοποίησαν τις κάρτες τους και κάλεσε τους κατόχους να κάνουν την ταυτοποίηση, αφού πρόκειται για απλή και εύκολη διαδικασία. Αν δεν το πράξουν, στις 11 Νοεμβρίου θα διακοπεί η σύνδεση.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης, βουλευτής του ΔΗΚΟ είπε ότι με τους κανονισμούς καλύπτεται ένα κενό και μπαίνει μια τάξη στο θέμα των προσωπικών δεδομένων. Κάλεσε και αυτός με τη σειρά του όσους δεν έκαναν την ταυτοποίησαν να το πράξουν πριν τις 10 Νοεμβρίου.

