Τέρμα από 10/11 στις ανώνυμες κάρτες κινητής τηλεφωνίας - Τι ισχυεί



Σαφές μήνυμα προς τους κατόχους προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας έστειλε ο Εκπρόσωπος Τύπου της CYTA, Λευτέρης Χρίστου, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του Sigma. Όπως ξεκαθάρισε, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική ταυτοποίηση των στοιχείων είναι η 10η Νοεμβρίου 2025, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία – και όχι η 3η Νοεμβρίου, όπως λανθασμένα πιστεύεται από μερίδα του κοινού.







Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες



Η CYTA, σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης και κινητοποίησης των επηρεαζόμενων πελατών, με στοχευμένα, προσωποποιημένα μηνύματα που αποστέλλονται κάθε φορά που οι πελάτες πραγματοποιούν κινήσεις στον λογαριασμό τους. Τα μηνύματα υπενθυμίζουν την ανάγκη για ταυτοποίηση και περιλαμβάνουν σύνδεσμο για ηλεκτρονική ολοκλήρωση της διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε κατάστημα.

Ήδη έχει ταυτοποιηθεί το 27% των πελατών



Μέχρι στιγμής, πάνω από το 27% των πελατών προπληρωμένης κινητής της CYTA, από ένα σύνολο περίπου 200.000, έχουν ολοκληρώσει την ταυτοποίησή τους. Όπως σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου, παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο η προσπάθεια εντατικοποιείται ώστε να αποφευχθούν μαζικές διακοπές υπηρεσιών.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για όσους δεν ταυτοποιηθούν



Ο κ. Χρίστου επανέλαβε πως η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη: μετά την 10η Νοεμβρίου, όσες κάρτες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, θα διακοπούν αυτόματα και οι κάτοχοί τους δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μέχρι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Υψηλός αριθμός προπληρωμένων λόγω... ανελκυστήρων και συναγερμών



Αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό ενεργών προπληρωμένων καρτών, ο Εκπρόσωπος Τύπου αποκάλυψε ότι πολλές από αυτές δεν ανήκουν σε ιδιώτες χρήστες, αλλά είναι εγκατεστημένες σε συστήματα όπως ανελκυστήρες και συναγερμοί. Και αυτές οι κάρτες υπάγονται στις ίδιες ρυθμίσεις και θα πρέπει να ταυτοποιηθούν από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν.

«Τα συμβόλαια κερδίζουν έδαφος – η προπληρωμένη παραμένει σημαντική»



Αναφερόμενος στις γενικότερες τάσεις της αγοράς, ο κ. Χρίστου επεσήμανε ότι τα συμβόλαια – ειδικά με την εισαγωγή των πακέτων με απεριόριστα δεδομένα – αυξάνονται συνεχώς, κερδίζοντας έδαφος σε σχέση με την προπληρωμένη. Ωστόσο, η τελευταία παραμένει σημαντική, προσφέροντας ευελιξία και έλεγχο εξόδων για πολλούς χρήστες.

Ενίσχυση της ασφάλειας και αντιμετώπιση εγκληματικότητας



Στο τέλος της συζήτησης, έγινε αναφορά και στη βασική φιλοσοφία της νομοθεσίας, που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας και την υποβοήθηση των διωκτικών αρχών. Η απουσία ταυτοποίησης είχε αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο σε έρευνες, καθώς κάρτες χρησιμοποιούνταν ανώνυμα, ακόμη και από εγκληματικά στοιχεία ή φυλακισμένους. «Έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν και το κύριο σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η πρόταση νόμου και στη συνέχεια η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρίστου.



Τέλος νέων συνδέσεων χωρίς ταυτοποίηση από 15 Σεπτεμβρίου



Τέλος, από τις 15 Σεπτεμβρίου, η CYTA εφαρμόζει ήδη την υποχρέωση ταυτοποίησης σε όλα τα νέα πακέτα προπληρωμένης κινητής, τα οποία δεν ενεργοποιούνται πλέον αν δεν προηγηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Κάλεσμα για έγκαιρη ανταπόκριση



Η CYTA καλεί όλους τους πελάτες της να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, καθώς δεν προβλέπεται νέα παράταση και ο όγκος των αιτήσεων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Η διαδικασία είναι απλή, μπορεί να γίνει ψηφιακά, και προλαμβάνει προβλήματα που θα προκύψουν από τη διακοπή της υπηρεσίας.