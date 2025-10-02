Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, πέραν των 60 χιλιάδων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, άντρας ηλικίας 31 ετών, μετά από διαδικτυακή επικοινωνία που είχε με άγνωστα του πρόσωπα τον περασμένο Σεπτέμβριο, πείστηκε να επενδύσει σε δήθεν επενδυτική εταιρεία.

Ο 31χρονος προέβη σε εμβάσματα χρηματικών ποσών, από τον τραπεζικό λογαριασμό του, σε λογαριασμό σε ηλεκτρονική τράπεζα, καθώς και σε μεταφορά κρυπτονομισμάτων, από το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο του, σε άλλα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, όπως του υποδείχθηκε από τα ύποπτα πρόσωπα.

Ο 31χρονος αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί, όταν στην προσπάθεια του να αποσύρει μέρος των χρημάτων του, του αποστερήθηκε η πρόσβαση στον λογαριασμό που είχε δημιουργηθεί για τις δήθεν επενδύσεις. Το ποσό που του αποσπάστηκε, τόσο σε χρήματα όσο και σε αξία κρυπτονομισμάτων, συνολικά ανέρχεται στις 60,756 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις. Τονίζεται ότι, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης σε διαδικτυακούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται σε οποιαδήποτε πρόσωπα.

