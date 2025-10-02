Στη σύλληψη του 39χρονου καταζητούμενου, σε σχέση με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στη Λεμεσό, την περασμένη Δευτέρα, σε βάρος 42χρονου, προχώρησε το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 39χρονος παρουσιάστηκε σήμερα, με τον δικηγόρο του, στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του.

Για την υπόθεση απόπειρας φόνου καταζητείται και δεύτερος ύποπτος, ηλικίας 44 ετών, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Τα στοιχεία και φωτογραφίες του 44χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται για εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, σε εξωτερικό χώρο παραλιακού ξενοδοχείου.

Μετά από συμπλοκή μεταξύ δέκα περίπου προσώπων, ο 42χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, από πυροβολισμό, με τον δράστη να εγκαταλείπει τη σκηνή.

Το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με την κατάσταση του να χαρακτηρίζεται ως εκτός κινδύνου.

