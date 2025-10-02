Με προτάσεις για μέτρα προς αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των γάτων απαντά ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, σημειώνοντας ότι η συζήτηση γύρω από το θέμα, που επικεντρώνεται γύρω από την αντίθεση του Συλλόγου στη δημιουργία κρατικών κλινικών, πρέπει να τοποθετηθεί σε «σωστή βάση», όπως λέει.

Συγκεκριμένα, για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων ο Σύλλογος προτείνει δωρεάν στειρώσεις σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές, με ελεύθερη επιλογή κτηνιάτρου από τον πολίτη, χρήση των πόρων της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων, με ουσιαστική συνεισφορά του κράτους, καθώς και δυνατότητα αφορολόγητων εισφορών από πολίτες, εταιρείες και κληροδοτήματα για συνεχή ενίσχυση του προγράμματος.

Ακόμα, προτείνει σχεδιασμένη εφαρμογή του προγράμματος στειρώσεων ανά περιοχή, με εποπτεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σήμανση όλων των στειρωμένων γάτων με μικροτσίπ και καταγραφή τους ως αδέσποτων, αλλά και συνεργασία με Δήμους, Κοινότητες, εθελοντικές οργανώσεις και εκπαίδευση νέων εθελοντών και δημοτικών υπαλλήλων στη σωστή παγίδευση και μεταφορά γάτων με φιλικές μεθόδους.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η πρόταση έχει ήδη συζητηθεί με το Υπουργείο Γεωργίας, την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και λέει ότι πρόκειται για «ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο, που μπορεί να ξεκινήσει σήμερα».

«Η λύση στο πρόβλημα δεν θα έρθει με αποσπασματικά μέτρα ή ανεφάρμοστες εισηγήσεις», προσθέτει, καταλήγοντας ότι «ο μόνος τρόπος να πετύχουμε μαζικούς αριθμούς στειρώσεων και ουσιαστική μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων γάτων είναι η άμεση εφαρμογή του προγράμματος που προτείνουμε και η συνεργασία όλων».

Πηγή: ΚΥΠΕ