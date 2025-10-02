Μόνο ένα παγκόσμιο ρεκόρ καταρρίφθηκε στο 35ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαθέων Καταδύσεων της AIDA, που ολοκληρώθηκε χθες (1η Οκτωβρίου) στη Λεμεσό, και δεν αποτέλεσε έκπληξη ότι ήταν ο Ρώσος ελεύθερος δύτης Αλεξέι Μολτσάνοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής, εκείνος που ξεπέρασε τα όρια.

Το τελευταίο του επίτευγμα, που σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, ήταν το 40ό της εντυπωσιακής 21χρονης καριέρας του.

Ο Μολτσάνοφ πρόσθεσε ακόμη ένα μέτρο στο προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ του στην κατηγορία Constant Weight Bi-Fins (CWTB) που είχε θέσει πέρσι, ανεβάζοντας τον πήχη στα 126 μέτρα. Η κατάδυση πραγματοποιήθηκε την τέταρτη ημέρα της διοργάνωσης, σε συνθήκες θάλασσας που περιγράφηκαν ως ιδανικές.

Στην κατηγορία CWTB, οι αθλητές καταδύονται και αναδύονται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα πέδιλά τους, χωρίς έλκηθρο ή τράβηγμα από το σκοινί. Η πειθαρχία αυτή απαιτεί συνδυασμό δύναμης, ελέγχου και αντοχής στην άπνοια, καθιστώντας την μία από τις πιο τεχνικά απαιτητικές.



