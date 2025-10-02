Απάντηση έδωσε δημοσίως η Αστυνομία Κύπρου για πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με περιστατικό βιασμού στις Κεντρικές Φύλακες. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση κάνει λόγο για άρνηση συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο.



Αυτούσια η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα δημοσιεύματα σχετικά με το περιστατικό



Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με την καταγγελία για βιασμό κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές, η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από μέρους της, για λήψη συμπληρωματικής κατάθεσης από τον παραπονούμενο, μέσω και της Δικηγόρου του, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανταποκριθεί ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη κατάθεσης για όλα όσα έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και άρθρα στο διαδίκτυο.



Πηγή: Cyprus Police News