Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, βρέθηκε στο επίκεντρο των κοινωνικών δικτύων ύστερα από τη δημοσίευση βίντεο που τον παρουσιάζει να επιδεικνύει τις ικανότητές του στο μπιλιάρδο. Αν και η αυθεντικότητα του υλικού αμφισβητείται, το απόσπασμα έγινε viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.





A video circulating recently online shows Syrian President Ahmad al-Sharaa casually playing pool.



The clip was shared by a pro-al-Sharaa Instagram account. However, the clip gives no clues about when or where it was recorded.

Η εικόνα αυτή ξυπνά μνήμες και από μια ιστορική φωτογραφία γνωστή στην Κύπρο: εκείνη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, ο οποίος απαθανατίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, πιθανότατα σε ξενοδοχείο του Τροόδους, να παίζει μπιλιάρδο. Το αξιοπερίεργο στη συγκεκριμένη λήψη είναι πως ο Μακάριος φαίνεται να στοχεύει την κόκκινη μπάλα αντί της λευκής, η οποία δεν διακρίνεται στο κάδρο.



