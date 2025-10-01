Μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας για τις βουλευτικές εκλογές έστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης σε πολιτική συγκέντρωση του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας.

Ο κ. Στεφάνου μίλησε για τον στόχο της αύξησης της εκλογικής δύναμης του κόμματος και μετέφερε την αισιοδοξία η οποία, όπως είπε, βγαίνει τόσο από τα μηνύματα και την ανταπόκριση του κόσμου στις πρωτοβουλίες του ΑΚΕΛ για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όσο και από αλλεπάλληλες μετρήσεις της τελευταίας περιόδου.

Σε ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται ότι ο κ. Στεφάνου αφέρθηκε επίσης στη δράση του ΑΚΕΛ για τα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, των μισθών, της στεγαστικής κρίσης "που πιέζουν την κοινωνία δραματικά, κάτι που αναγνωρίζεται από ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο βλέπει στο ΑΚΕΛ τη δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων της".

Ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να δίνει αυτή τη μάχη "και να θέτει τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στο δίλημμα: με την κοινωνία ή τις τράπεζες, με τους εργαζόμενους ή με τα μεγάλα συμφέροντα;", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι στη συνείδηση της κοινωνίας το ΑΚΕΛ είναι "η μόνη δύναμη αντιπολίτευσης στη χώρα", υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι η κυβέρνησή του "εκφράζει όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ", κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, επιβεβαιώνει ότι «όλα τα υπόλοιπα κόμματα είτε συμμετέχουν, είτε υπερασπίζονται, είτε λειτουργούν ως δεκανίκι στην κυβέρνηση».

Υπέδειξε δε την παραδοξότητα ότι τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ "που θα έφερναν την αλλαγή εξέλεξαν ένα βασικό στέλεχος της προηγούμενης κυβέρνησης", ενώ ο ΔΗΣΥ "ισχυρίζεται ότι είναι στην αντιπολίτευση, την ώρα που ο Πρόεδρος δηλώνει ότι συνεχίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης Συναγερμού και η μισή κυβέρνηση είναι συναγερμική".