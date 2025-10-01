Δύο πρόσωπα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μεταξύ τους συμπλοκής, το απόγευμα της Τρίτης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:30 την Τρίτη, σε κοινόχρηστο χώρο σε κτηριακό συγκρότημα στην κοινότητα της Τάλας της επαρχίας Πάφου, φαίνεται να συνεπλάκησαν δύο πρόσωπα. Πρόκειται για 63χρονο Ελληνοκύπριο και 45χρονο από τη Συρία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φέρονται να τραυματίστηκαν και οι δύο με μαχαίρι κατά τη μεταξύ τους συμπλοκή. Όπως αναφέρει η Αστυνομία εκ πρώτης όψεως τόσο ο 63χρονος όσο και ο 45χρονος φέρουν μικροτραυματισμούς και εξετάστηκαν από κυβερνητικό ιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για διαχειριστή συγκροτήματος διαμερισμάτων και ενοικιαστή

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΑΔΕ Πάφου.

