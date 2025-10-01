Ένας εκκωφαντικός θόρυβος, συνοδευόμενος από μεγάλη λευκή λάμψη, αναστάτωσε τους κατοίκους της οδού Παπαγεωργίου Χριστίδη στην Κισσόνεργα, λίγο μετά τη μια τα ξημερώματα, αναφέρει ο ανταποκριτής του Σίγμα, Μάριος Ιγνατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας, νεαρή Βρετανή οδηγός απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο προσέκρουσε σε πάσαλο της ΑΗΚ. Από την πτώση του πάσαλου προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη, εξαιτίας βραχυκυκλώματος των ηλεκτροφόρων καλωδίων που ακούμπησαν μεταξύ τους.

Αρκετοί γείτονες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο, και διαπίστωσαν ότι η οδηγός είχε εξέλθει από το όχημα και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Για καλή της τύχη, οι δύο μπροστινοί αερόσακοι άνοιξαν κατά τη σύγκρουση, γεγονός που απέτρεψε τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

