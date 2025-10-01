Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πριν την έξοδο Χαλεπιανών, λόγω ακινητοποίησης φορτηγού, είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γύρω στις 11:30.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που επηρεάζει την κυκλοφορία μέσα σε λίγες. Είχαν προηγηθεί ακινητοποίησης φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πριν την έξοδο Μονής και τροχαίο ατύχημα αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας προς Λεμεσό παρά την αερογέφυρα Λατσιών.

