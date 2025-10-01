Λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πριν την έξοδο Μονής, είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση η λωρίδα ασφαλείας και η μία λωρίδα του δρόμου, μέχρι τη μετακίνηση του οχήματος.
Λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πριν την έξοδο Μονής, είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση η λωρίδα ασφαλείας και η μία λωρίδα του δρόμου, μέχρι τη μετακίνηση του οχήματος. Οδηγοί προσεκτικοί, χαμηλές ταχύτητες, αποστάσεις ασφαλείας. pic.twitter.com/f2DbH5DQ0Q— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 1, 2025