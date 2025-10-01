Λόγω ακινητοποίησης φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία, πριν την έξοδο Μονής, είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση η λωρίδα ασφαλείας και η μία λωρίδα του δρόμου, μέχρι τη μετακίνηση του οχήματος.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.