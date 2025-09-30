Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε ψευδή μηνύματα για δήθεν επιστροφή φόρου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ, πολίτης έλαβε χθες 29 Σεπτεμβρίου, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, το οποίο ψευδώς εμφανιζόταν να προέρχεται από το Τμήμα Φορολογίας και στο οποίο γινόταν αναφορά για επιστροφή φόρου ΦΠΑ.

Η παραλήπτης του μηνύματος σάρωσε τον κωδικό τύπου QR Code που εμφανιζόταν στο μήνυμα και ακολούθως άνοιξε αντίστοιχη πλαστή ιστοσελίδα, όπου η ίδια συμπλήρωσε τραπεζικά της στοιχεία, όπως τους κωδικούς πρόσβασης της στην ηλεκτρονική εφαρμογή της τράπεζας όπου διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό και τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας.

Στη συνέχεια, αφού έλαβε ειδοποίηση από την τράπεζα της, για χρέωση του λογαριασμού της, διαπίστωσε ότι, από τον τραπεζικό λογαριασμό της, κλάπηκε το χρηματικό ποσό των 878 ευρώ.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.