Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, με απόσπαση χρημάτων μέσω ψευδών παραστάσεων, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, σε εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 37 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, από διευθυντή εταιρείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων με συνεργάτιδα προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία εδρεύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συμφωνήθηκε η πληρωμή τιμολογίου, για την αγορά εμπορευμάτων. Ακολούθως ωστόσο, η εταιρεία στην Κύπρο έλαβε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο φαινόταν να είχε σταλεί από την εταιρεία στο εξωτερικό και στο οποίο αναφερόταν ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα έπρεπε να γίνει η πληρωμή έχει αλλαχθεί και υποδείχθηκε όπως η πληρωμή γίνει σε νέο τραπεζικό λογαριασμό. Τα στοιχεία του δήθεν νέου τραπεζικού λογαριασμού αναφέρονταν στο μήνυμα.

Η εταιρεία στην Κύπρο, στις 25 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε πληρωμή, με έμβασμα χρηματικού ποσού ύψους 37,700 ευρώ, στον νέο τραπεζικό λογαριασμό, ωστόσο μετά από επικοινωνία με τη συνεργάτιδα εταιρεία στο εξωτερικό, διαπιστώθηκε ότι, ο νέος τραπεζικός λογαριασμός δεν ανήκει στη συνεργάτιδα εταιρεία και ότι ουδέποτε η συνεργάτιδα εταιρεία είχε στείλει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

