Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής σε πτήση από το Κάρντιφ με προορισμό την Πάφο, όταν το αεροσκάφος Boeing 737 χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, εξαιτίας πρόσκρουσης πτηνού.

Σύμφωνα με τη DailyMail, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί κανονικά από το αεροδρόμιο του Κάρντιφ και, αφού έφτασε σε ύψος περίπου 3.000 ποδών, άρχισε να εκτελεί κύκλους πάνω από τον κόλπο του Σουόνσι. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τα West Midlands, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ.

Στο σημείο είχαν ήδη αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και συνεργεία έκτακτης ανάγκης, τα οποία συνόδευσαν το αεροσκάφος μέχρι την ακινητοποίησή του στον διάδρομο. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Εκπρόσωπος της εταιρείας υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε βλάβη στον κινητήρα και ότι η εκτροπή της πτήσης ήταν μια προληπτική, απολύτως τυπική διαδικασία. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ σημείωσε ότι το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας του αεροδρομίου έδρασε όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα, διασφαλίζοντας ότι το αεροπλάνο θα προσγειωθεί χωρίς κίνδυνο.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ασφαλείας. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η πρόσκρουση πτηνού – γνωστή διεθνώς ως bird strike – είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε πουλί και κινούμενο αεροσκάφος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

