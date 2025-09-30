Στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της 65ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, τον χαιρετισμό της θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού, αναφέρεται.

Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

