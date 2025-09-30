Πανό, το οποίο αναγράφει το σύνθημα «Κυπριακή Δημοκρατία Η Μόνη Λύση», αναρτήθηκε στην οδό Ιωσήφ Χ’ Ιωσήφ, όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 1η Οκτωβρίου.

Σε ανάρτηση ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστο Ορφανίδη, αναφέρει ότι «η προσπάθεια της αστυνομίας να επιχειρήσει να αφαιρεθεί το πανό που αναρτήθηκε και που δηλώνει ότι η μοναδική λύση είναι η διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι προσπάθεια εκφοβισμού και την καταγγέλω.

Τυχόν ενέργεια αφαίρεσης του πανό σημαίνει ότι διώκεται το δικαίωμα έκφρασης και διώκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, τέτοιες ενέργειες θυμίζουν δικτατορία.

Αύριο εορτάζουμε την επέτειο ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ωστόσο, από πλευράς αστυνομίας αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να κατέβει το πανό.

