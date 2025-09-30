Μια δυναστεία τριών γενεών στον χώρο της εστίασης συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Η οικογένεια Γεωργίου, με καταγωγή από την Κύπρο, διατηρεί το εστιατόριο Christakis στη λεωφόρο Aigburth του Λίβερπουλ, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει την περαιτέρω επέκτασή της σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο τιμόνι της οικογενειακής επιχείρησης βρίσκεται σήμερα ο 32χρονος Ρένος Γεωργίου, ο οποίος μεγάλωσε μέσα στο εστιατόριο, κάνοντας εκεί ακόμη και τα σχολικά του μαθήματα. «Είναι ένας πολύ δύσκολος κλάδος, γι’ αυτό και το γεγονός ότι φτάσαμε πλέον στην τρίτη γενιά είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Για εμάς, το μυστικό είναι η στήριξη της περιοχής και η αγάπη των πελατών μας», σημείωσε μιλώντας στη Liverpool Echo.

Η ιστορία της οικογένειας ξεκινά από τον παππού Ρένο, ο οποίος ήδη από το 1969 διατηρούσε τα δικά του εστιατόρια. Την παράδοση συνέχισε ο πατέρας, Χριστάκης Γεωργίου, που εγκαταστάθηκε στο Λίβερπουλ το 1998. Εργάστηκε σκληρά σε εστιατόρια της πόλης και σύντομα βρέθηκε στη διεύθυνση του Caesar’s Palace, το οποίο ανέδειξε σε ένα από τα πιο γνωστά στέκια της δεκαετίας του ’90. Αργότερα άνοιξε το πρώτο Christakis στο κέντρο της πόλης, ενώ η οικογένεια είχε κατά καιρούς και άλλα καταστήματα, όπως στο Smithdown Road.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται στο εστιατόριο της Aigburth, που μετρά ήδη δέκα χρόνια λειτουργίας. Πρόσφατα, ο χώρος ανακαινίστηκε με επένδυση ύψους 20.000 λιρών, υιοθετώντας πιο ζεστή διακόσμηση σε χρυσές και μαύρες αποχρώσεις, ενώ το μενού ανανεώθηκε με 12-15 νέα πιάτα. «Είναι καιρός για μια νέα εικόνα», λέει ο Ρένος, εξηγώντας πως το κλείσιμο του καταστήματος στο Duke Street ήταν αποτέλεσμα αλλαγών στον τρόπο ζωής της οικογένειας. «Πλέον έχουμε περισσότερα παιδιά και εγγόνια, και τα ξενύχτια στο κέντρο δεν ήταν τόσο εύκολα όσο παλιά».

Αν και το Λίβερπουλ έχασε ένα Christakis, η αλυσίδα εξαπλώνεται εκτός πόλης. Ήδη λειτουργούν δύο εστιατόρια στο Μάντσεστερ, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα ανοίγει ένα ακόμη στο Νιούκαστλ. Σειρά παίρνουν το Λονδίνο και το Μπέρμιγχαμ στις αρχές του νέου έτους. «Είναι δύσκολο να επεκταθείς σε άλλες πόλεις, αλλά το κάνουμε όλοι μαζί ως οικογένεια. Η θετική ανταπόκριση μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε», τονίζει ο νεαρός επιχειρηματίας.

