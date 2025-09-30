Ληστής με... τρόπους κτύπησε χθες στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την Αστυνομία το συμβάν σημειώθηκε χθες γύρω στις 18:40 στη Λευκωσία. Θύμα μια γυναίκα η οποία διέμενε σε διαμέρισμα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν την 44χρονη ένοικο του διαμερίσματος, σύμφωνα με την οποία, λίγη ώρα προηγουμένως, κτύπησε η πόρτα του διαμερίσματος και αφού την άνοιξε, εισήλθε άγνωστος άντρας ο οποίος φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό της 44χρονης, αυτός κρατούσε μαχαίρι και αφού την κτύπησε και την απείλησε, πήρε ένα κιβώτιο το οποίο περιείχε αριθμό κοσμημάτων καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό σε διάφορα χαρτονομίσματα και τράπηκε σε φυγή με αυτοκίνητο το οποίο τον περίμενε και στο οποίο επέβαιναν άλλα δύο πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.