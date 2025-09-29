Πετυχημένη κρίνεται στο παρόν στάδιο η 24ωρη απεργία του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα».

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει «ότι λήφθηκαν γραπτές διαβεβαιώσεις από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, που απέκλεισε το ενδεχόμενο πειθαρχικών διώξεων και παγοποιήθηκε η μεταφορά των προγραμμάτων ΑμεΑ προς τις ΥΚΕ, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για διάλογο».

«Η 24ώρη σημερινή απεργία κρίνεται ως επιτυχημένη και στο παρόν στάδιο, δεν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα», σημειώνει η συντεχνία.

«Μόνο με τη συμβολή όλων μας, έχουμε την δύναμη να εισακουστούμε και να διεκδικήσουμε καλύτερες και πιο ποιοτικές συνθήκες εργασίας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων συμπολιτών μας», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ