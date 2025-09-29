Διαψεύδει δημόσιες τοποθετήσεις περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) ο Κλάδος Υπαλλήλων ΤΚΕΑΑ της ΠΑΣΥΔΥ, χαρακτηρίζοντας σχετικές αναφορές των συντεχνιών των υπαλλήλων των ΥΚΕ ως «λανθασμένες και παραπλανητικές».

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συντεχνιών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας του, το ΤΚΕΑΑ τονίζει ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχουν μεταφερθεί καθήκοντα του ΤΚΕΑΑ στις ΥΚΕ», σημειώνοντας ότι «οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρισμός είναι λανθασμένος και παραπλανητικός».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Τμήμα ιδρύθηκε το 2009 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό τη χάραξη και προώθηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες, ενώ η ιδρυτική απόφαση δεν προνοεί την ανάληψη αρμοδιοτήτων που ανήκαν εξαρχής στις ΥΚΕ.

Σημειώνεται ακόμα ότι στην προκειμένη περίπτωση τα ατομικά προγράμματα που καλούνται να υλοποιήσουν οι ΥΚΕ, αφορούν περιστατικά υπό την δική τους ευθύνη για άτομα τα οποία διαβιούν για χρόνια σε δομές τους, σημειώνοντας, συγκεκριμένα, πως αφορούν μόλις 6 άτομα.

Όπως σημειώνεται, περαιτέρω, πρόκειται για τρία άτομα, που σήμερα διαμένουν σε κατοικία/στέγη υπό την επίβλεψη των ΥΚΕ, ένα άτομο για το οποίο ήδη λειτουργεί ατομικό πρόγραμμα υπό την ευθύνη των ΥΚΕ, ένα άτομο που υποστηρίζεται από τις ΥΚΕ μέσω παροχής φροντίδας και ένα ανήλικο άτομο.

«Σε καμία περίπτωση δεν αφορούν καθήκοντα του Τμήματός μας, αλλά διαχρονικά καθήκοντα των ΥΚΕ που προφανώς δεν επιθυμούν πλέον. Αρνούμαστε κατηγορηματικά την τοποθέτηση τους, η οποία μας εκθέτει ως Υπηρεσία», αναφέρει το ΤΚΕΑΑ.

Εξηγεί, επίσης, ότι σε παγκύπρια βάση το Τμήμα στελεχώνεται με μόλις 8 Λειτουργούς Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Α8), 2 Λειτουργούς Α’ (Α11) και 1 Ανώτερη Λειτουργό (Α13), ενώ σημειώνει ότι παράλληλα για σκοπούς υλοποίησης τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων απασχολούνται 13 Λειτουργοί Ορισμένου Χρόνου.

Προσθέτει ότι «παρά τη σοβαρή υποστελέχωσή μας θα συνδράμουμε στον σχεδιασμό και στην ανάθεση των προγραμμάτων μέσω δημόσιου διαγωνισμού, αδυνατούμε όμως να αναλάβουμε την παρακολούθηση της υλοποίησης».

Ο Κλάδος ΤΚΕΑΑ – ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση, όπως αναφέρει, συναδέλφων να εξυπηρετήσουν ευάλωτα άτομα και τις οικογένειές τους, σημειώνοντας ότι τέτοιες στάσεις δεν συνάδουν με την αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, διατυπώνει σαφή στήριξη προς την απόφαση της Διοίκησης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.



Πηγή: ΚΥΠΕ