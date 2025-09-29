Κοντέινερ με τα 102 κιλά ναρκωτικά εκφορτώνεται στο λιμάνι της Λεμεσού. 97 κιλά κάνναβης και 5 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια και τυλιγμένα μέσα σε νάιλον συσκευασίες, φτάνουν απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου, είχαν ληφθεί πληροφορίες και είχαν αξιολογηθεί από τον περασμένο Αύγουστο.

Πέντε πρόσωπα συλλαμβάνονται, ανάμεσα τους και οι δύο οδηγοί του φορτηγού με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που φαίνεται να λειτούργησαν ως εξιλαστήρια θύματα για τη μεταφορά του ναρκεμπορίου από την Λεμεσό στην Πάφο. Μεταξύ αυτών δύο πρόσωπα ηλικίας 61 και 47 ετών από την Ελλάδα και ένας Ελληνοκύπριος 30 ετών από την Πάφο, οι οποίοι τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση.

Διαβάστε ακόμη: 100 κιλά ναρκωτικών: Στο κελί οι τρεις – Ελεύθερος ο 49χρονος

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης ο 61χρονος φαίνεται να λειτουργούσε ως ο συντονιστής του δρομολογίου του εμπορεύματος και ο Ελληνοκύπριος ως το πρόσωπο που θα διευθετούσε τη μεταφορά του φορτίου την ώρα που αυτό θα έφτανε στην Κύπρο.

Πάντως, δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «ΣΑΝ» παρουσιάζει την Κύπρο ως πύλη ναρκωτικών για την Ευρώπη. Μιλώντας μάλιστα στην εφημερίδα ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος κατηγορεί τις Αρχές ότι κλείνουν τα μάτια και συνεργάζονται με τον υπόκοσμο για συλλογή πληροφοριών.

Το tweet της Ισότητας: «Όταν τα αποτελέσματα βοούν, τότε κάποιοι "αποκαλυψίες = ο κόσμος το χει τούμπανο" θα πρέπει να μας πουν για "άλλες κουβέντες που ξέρουν από πρώτο χέρι" και να κατηγορήσουν και πάλι Αστυνομικούς για να πάρουν χειροκρότημα από likes και δημοσιότητα».

Στο μεταξύ, ο 81χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες για καλλιέργεια και επεξεργασία κάνναβης στην οικία του στη Δρομολαξιά, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου που διέταξε την εξαήμερη κράτηση του.