Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου. Η μητέρα του, Ανδριάνα Νικολάου μέσω ανάρτησης στο facebook θυμάται όλα όσα έγιναν στις 29/09/2005.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση της κ. Ανδριάνας:

*ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΙΣ 29.09.2005, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ †ΘΑΝΑΣΗ!!!

Ο διοικητής συνέχιζε να με εμποδίζει να ειδοποιήσω την Αστυνομία! Σαν να περίμενε, να τελειώσουν πρώτα το μακάβριο έργο τους οι αδίστακτοι δολοφόνοι!

Πού να βρίσκονται άραγε σήμερα, μετά από 20 χρόνια; και ποιά είναι η ζωή τους; και ποιούς γνωρίζουν και ακόμα παραμένουν ελεύθεροι, ασύλληπτοι και ατιμώρητοι;;;

Γιατί, ο διοικητής του Λόχου το πρωί στις 7:15 ενημέρωσε τον Επιτελάρχη για την απουσία του †Θανάση από την πρωινή αναφορά, πριν ακόμα δοκιμάσει να τηλεφωνήσει στον ίδιο τον †Θανάση; εφόσον δήλωσε ότι δοκίμασε στις 7:30 και στις 8:30 και το τηλέφωνο του ήταν κλειστό; που ποτέ του ΔΕΝ το έκλεινε;

Γιατί δεν τηλεφώνησε πρώτα στο σπίτι να ρωτήσει προτού ενημερώσει τον Επιτελάρχη;

Γιατί έμεινε μέχρι το μεσημέρι να επικοινωνήσει στο σπίτι;

Γιατί ο Επιτελάρχης δήλωσε ότι έμαθε για το τραγικό συμβάν την επόμενη μέρα από άλλους συναδέλφους του και όχι από τον διοικητή; Γιατί δεν τον ενημέρωσε ο διοικητής το απόγευμα, μόλις το έμαθε;

Μήπως η απουσία του παιδιού μου από την πρωινή αναφορά ήταν σημαντικότερη, για τον διοικητή, από τον θάνατο του;

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΨΙΕΣ!

Αν ήταν το δικό τους παιδί, θα τους άρεσε; Έτσι θα χειρίζονταν τον θάνατο του; Ιδικά μετά από τόσα που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη μέρα με τούς ναρκομανείς και ταραξίες της μονάδας του και τις καταγγελίες που τον εξανάγκασαν να κάμει στούς προαναφερομενους Αξιωματικούς;;;