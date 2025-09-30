Η Ελεγκτική Υπηρεσία κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κύπρο. Εννέα χρόνια μετά την προηγούμενη έκθεση του 2016, τα περισσότερα προβλήματα παραμένουν άλυτα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ανησυχητική και να εγκυμονεί κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και για την επάρκεια νερού.

Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση ΕΕ–ΕΥ 36/2025, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις, η λειψυδρία συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο. Παρά τα έργα υποδομής – φράγματα, μονάδες αφαλάτωσης και ανακύκλωση λυμάτων – η επάρκεια δεν έχει διασφαλιστεί, ενώ το κόστος για το κράτος και τους καταναλωτές αυξάνεται.

Συνοπτικά σημειώνονται τα εξής:

▪ Διοικητικές αδυναμίες: Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων παραμένει αδρανής, χωρίς να παρέχει επαρκή καθοδήγηση προς τους Τοπικούς Φορείς Ύδρευσης.

▪ Υδατικό ισοζύγιο: Η διαφορά μεταξύ ζήτησης και διαθέσιμων πόρων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό.

▪ Έργα υδατικής ανάπτυξης: Από τα 60 έργα που προγραμματίστηκαν στο 15ετές Σχέδιο Υδατικής Ανάπτυξης, μόλις 14 έχουν ολοκληρωθεί. Οι δαπάνες ανά έργο δεν παρακολουθούνται συγκριτικά με τους προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα να προκύπτει αδυναμία εκτίμησης της επάρκειας των προβλεπόμενων δαπανών.

▪ Ασφάλεια φραγμάτων: Πολλά φράγματα είναι παλιά, χωρίς ολοκληρωμένα σχέδια συντήρησης και χωρίς τελικά πιστοποιητικά ασφαλείας, ενώ ανεξάρτητες επιθεωρήσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί για κανένα φράγμα.

▪ Μονάδες αφαλάτωσης: Συμβάλλουν στην επάρκεια, αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον και αυξάνουν το κόστος για τους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίζεται υψηλή διαβρωτικότητα του παραγόμενου νερού.

▪ Υπόγεια ύδατα: Το 64% των υδροφορέων βρίσκεται σε κακή κατάσταση, κυρίως λόγω νιτρορύπανσης και υφαλμύρινσης. Οι έλεγχοι παραμένουν ανεπαρκείς.

▪ Ποιότητα πόσιμου νερού: Πολλοί Τοπικοί Φορείς δεν παρακολουθούν συστηματικά την ποιότητα του νερού, ενώ Ζώνες Προστασίας έχουν καθοριστεί μόνο για το 26% των γεωτρήσεων.

▪ Άρδευση: Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κατανομή ποσοτήτων, αδυναμία παρακολούθησης υδατικών δικαιωμάτων και μη ολοκλήρωση έργων, όπως το αρδευτικό δίκτυο Σολέας.

▪ Απώλειες νερού: Τα ποσοστά ατιμολόγητου νερού στους Τοπικούς Φορείς ξεπερνούν το 29% το 2023, κυρίως λόγω παλαιότητας δικτύων. Οι απώλειες σε παγκύπρια βάση εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 200 εκ. κ.μ. ετησίως.

▪ Όμβρια ύδατα: Παρά τη σχετική μελέτη από το 2009, δεν έχουν προωθηθεί επαρκώς μέτρα αξιοποίησης και αποθήκευσης. Η βελτίωση της κατάστασης απαιτεί συντονισμένη δράση, βούληση και πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων. Η δε παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας που διανύει η χώρα μας προσφέρεται για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και λήψη μέτρων π.χ. συντήρηση των φραγμάτων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες στη διαχείριση, καθιστούν την κατάσταση οριακή. Η χώρα καλείται να επιταχύνει έργα, να μειώσει τις απώλειες και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον έλεγχο, διαφορετικά η κρίση του νερού θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια.