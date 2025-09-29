Καταζητείται ο IHAB AL MISTU, 24 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, υποβοήθησης παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και λαθρεμπορίου μεταναστών, που διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο, 2025 στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Μόρφου, στον αριθμό 25-802552 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.