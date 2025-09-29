Στη χρήση εκρηκτικών θα προχωρήσουν οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, λόγω εργασιών κατεδάφισης και καλούν το κοινό μην ανησυχήσει.

Σε ανακοίνωση τους οι ΒΒ αναφέρουν πως οι εργασίες κατεδάφισης, με τη χρήση εκρηκτικών, θα ξεκινήσουν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, καθώς και από τις 6 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, μεταξύ των ωρών 10:00-15:00, δύο φορές την ημέρα.

Οι εκρήξεις ενδέχεται να ακούγονται από σημαντική απόσταση, ανάλογα με τον καιρό, τον άνεμο και άλλες ατμοσφαιρικές συνθήκες, προστίθεται.

