Εισαγωγικά ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι στις 3 Οκτώβρη λήγει για όσους έλαβαν ειδοποίηση στις 3 Φεβρουαρίου. Αναφορικά με το αν σκέφτονται παράταση είπε πως είναι θέμα που θα αποφασιστεί σήμερα ή αύριο.

Θα σταθμιστούν τα δεδομένα, γνωρίζουμε πόσοι ανταποκρίθηκαν, πόσοι ενδιαφέρθηκαν, πόσοι έλαβαν ειδοποίηση για Νοέμβριο.

Είπε πως δεν γνωρίζει αν δυο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατομμύρια όπως ειπώθηκε στη Βουλή τις προάλλες.