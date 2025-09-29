Τις έντονες διαφωνίες τους για τη νότια χάραξη του δρόμου Δένειας – Αστρομερίτη εκφράζουν οι κοινοτάρχες Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, ζητώντας όπως υιοθετηθεί η βόρεια όδευση για λόγους ασφάλειας, ανάπτυξης αλλά και κόστους.

Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου, κα Ελένη Γεωργοπούλου, τόνισε πως «αρχικά θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Ούτε μεταξύ μας και των ορεινών κοινοτήτων· εμείς επιδιώκουμε τη σωστή όδευση του δρόμου. Δηλαδή υπήρχε σχεδιασμός μέχρι το 2010 βόρεια. Για κάποιους λόγους εγκαταλείφθηκε και σχεδιάστηκε ξανά ο δρόμος νότια, με το οποίο διαφωνούμε. Ο κυριότερος λόγος της διαφωνίας μας είναι η ασφάλεια. Δηλαδή αν ο δρόμος έχει όδευση νότια, οι τρεις κοινότητες εγκαταλείπονται μέσα στη νεκρή ζώνη. Και επίσης αποκόπτεται όλη η ανάπτυξη των κοινοτήτων. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η ασφάλεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιστερώνας, κ. Παντελής Κακουλλή. «Συμφωνώ με όσα είπε η συνάδελφος Ελένη. Η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, η αποκοπή στη νεκρή ζώνη των τριών κοινοτήτων. Επίσης η έλευση των παράνομων μεταναστών θα αποκοπεί. Με τη βόρεια όδευση θα αποφύγουμε πολλές ληστείες, κακομεταχειρίσεις κάτω στη νεκρή ζώνη. Θα αποκόπτονται αυτά τα φαινόμενα. Επίσης είναι η ανάπτυξη των κοινοτήτων μεταξύ Μενίκου και Ακακίου, Περιστερώνας, Ορούντας και Αστρομερίτη. Θα περιοριστεί η ανάπτυξη των κοινοτήτων μεταξύ τους».

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη, κ. Άρης Κωνσταντίνου, υπογράμμισε ότι «συμφωνώ με τους συναδέλφους. Αυτός είναι ο στόχος του αιτήματός μας. Δεν θέλουμε να έχουμε αντιπαράθεση με κανέναν. Και εμείς θέλουμε τον δρόμο, αλλά στη σωστή περιοχή. Η περιοχή που θέλουμε εμείς είναι η βόρεια όδευση. Ο πρώτος λόγος είναι η ασφάλεια. Ο δεύτερος είναι η ανάπτυξη. Και ο τρίτος είναι το κατασκευαστικό κομμάτι. Ο δρόμος βόρεια θα είναι πιο μειωμένο το κόστος του, λόγω της αξίας της γης. Στη νότια πλευρά θα κατασκευαστούν δύο μεγάλες σκελετογέφυρες με μεγάλο κόστος, ενώ βόρεια ο χώρος είναι πολύ επίπεδος σε σημείο που τα κατασκευαστικά έργα θα είναι πιο μειωμένα».

Επεσήμανε επίσης πως «ο δρόμος στη βόρεια όδευση θα είναι ένα ανάχωμα για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, οι παράνομες δραστηριότητες που είναι μέσα στη νεκρή ζώνη και όλα αυτά. Δεν διαφωνούμε με την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων· θέλουμε να αναπτυχθούν. Όμως να δείξω ένα θέμα: στην Ευρύχου υπήρχαν υπηρεσίες που προσέφεραν στον κόσμο παροχές, τις οποίες σήμερα θέλουν να παίρνουν από τη Λευκωσία. Όλες αυτές τις υπηρεσίες τις έχουμε κλείσει και αναγκάζεται ο κόσμος να εξυπηρετείται από την πρωτεύουσα. Θέλουμε τον δρόμο, αλλά θέλουμε να είναι στη βόρεια όδευση για όλους αυτούς τους λόγους».

Καταλήγοντας, ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι«το αίσθημα ασφάλειας, το οποίο θα νιώθει ο κόσμος με την κατασκευή ενός δρόμου στη βόρεια πλευρά, θα είναι καθοριστικό. Στη νότια χάραξη οι κοινότητες θα μείνουν εκτεθειμένες προς τη νεκρή ζώνη με όλα τα επακόλουθα, ενώ ένας δρόμος στη βόρεια όδευση θα φέρει ανάπτυξη και ασφάλεια. Θα είναι πιο ασφαλής ο κόσμος να κινείται μέσα στα χτήματα στη νεκρή ζώνη και δεν θα εγκαταλείψει τη γη του».

«Η βόρεια όδευση θα καθυστερούσε το έργο πέραν των δέκα ετών»

Τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των κοινοτήτων για βόρεια όδευση του δρόμου Δένειας – Αστρομερίτη εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Αλέξης Βαφεάδης, μιλώντας στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

«Έχω μελετήσει εκτενώς το θέμα. Έχω επισκεφθεί τις κοινότητες και έχω μαζί με τους τρεις κοινοτάρχες, έχουμε μπει σε ένα μικρό λεωφορείο, έχουμε γυρίσει και τη βόρεια και τη νότια διαδρομή. Έχω συζητήσει και με τους κοινοτάρχες της ορεινής Λευκωσίας. Έχω συζητήσει και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με το Υπουργείο Άμυνας για όλα αυτά τα θέματα που περιβάλλουν αυτή την ανάπτυξη, αυτό το οδικό δίκτυο», σημείωσε.

Όπως τόνισε, «εγώ έχω πιστεί ότι σήμερα, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε ενώπιό μας, αν προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μια όδευση στη βόρεια πλευρά, το έργο θα καθυστερήσει πέραν των δέκα ετών. Και εγώ λέω ότι αυτό δεν το αντέχει πλέον η ορεινή Λευκωσίας, ήδη ταλαιπωρείται».

Ο κ. Βαφεάδης αναφέρθηκε και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες. «Ακόμη και οι κοινότητες εκεί, αυτές τις τρεις κοινότητες, η Περιστερώνα για παράδειγμα, για άλλους λόγους, όχι για λόγους του οδικού δικτύου, ο πληθυσμός εκεί μειώνεται. Αν κοιτάξετε και την απογραφή πληθυσμού από το 2010 μέχρι και σήμερα, ακόμα και κάποιες κοινότητες που έδειξαν μια μικρή άνοδο ως το ’20, μετά το ’20 θα δείτε ότι έχουν μειωθεί δραματικά. Η αστυφιλία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινότητες».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «η ερήμωση των ορεινών περιοχών είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και μαζί με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών έχει καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο για τις ορεινές περιοχές, για τις ορεινές κοινότητες».

Αναφερόμενος στις ανησυχίες των κοινοτήτων για την ασφάλεια, ο Υπουργός ανέφερε πως «στη συζήτηση που είχαμε μαζί τους, έθεσαν τα τρία θέματα. Στο τέλος κατάληξαν ότι μόνο το θέμα της ασφάλειας είναι η ουσία που τους απασχολεί. Η ανάπτυξη θα γίνει όπου και γίνει. Το θέμα του κατασκευαστικού κόστους μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά η διαδρομή, λίγο πιο ακριβό. Αυτό δεν είναι θέμα των κοινοτήτων, είναι θέμα όλων των φορολογουμένων της Κύπρου».

«Το θέμα της ασφάλειας το έχω συζητήσει με το Υπουργείο Άμυνας. Μου έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Άμυνας καλύπτουν όλες τις κοινότητες που βρίσκονται βόρεια οποιουδήποτε αυτοκινητόδρομου. Υπάρχουν σχεδιασμοί και είναι αποτελεσματικοί σχεδιασμοί. Με έχουν διαβεβαιώσει να προστατεύσουν και να καλύψουν όλους τους κατοίκους. Συνεπώς το θέμα της ασφάλειας διασφαλίζεται από την Εθνική Φρουρά κατά αυτούς σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό», πρόσθεσε.

Τέλος, εξήγησε γιατί το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει με τη βόρεια χάραξη. «Αυτή τη στιγμή έχουμε στους προϋπολογισμούς τα λεφτά. Το κράτος διαθέτει τους πόρους να κάνει αυτό το έργο. Το άλλο είναι ότι δεν έχει γίνει καμία άλλη εργασία για τη βόρεια. Δεν έχουν μπει τοπογράφοι, δεν έχει γίνει αποτύπωση, χωρομετρήσεις. Εμείς η εκτίμηση που υπάρχει στο Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα σπρώξει ουσιαστικά το έργο. Εκεί που σήμερα είναι ένα ώριμο έργο και θα υλοποιηθεί ξεκινώντας τις διαδικασίες από το 2026, θα το σπρώξει να πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία».